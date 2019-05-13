КГК Витебской области проведет горячую линию по вопросам выплаты зарплат

13 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 22 мая проведет горячую линию с жителями области по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Горячая линия проводится для соблюдения нанимателями трудовых прав работников и установленных сроков выплаты заработной платы. Обращения будут приниматься с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам: 8 (0212) 37-61-53, 8 (0212) 37-61-94 и 8 (0212) 37-61-70.

Согласно поручению председателя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова, по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы организован мониторинг. Во время него анализируется статистическая отчетность, выявляются причины образования задолженности по оплате труда, изучаются проблемы, обозначенные гражданами в обращениях и на личных приемах. В местные органы власти и в адрес нарушителей направляются требования о ликвидации долгов по зарплате и повышению дисциплины расчетов с работниками. За нарушение сроков выплаты виновные привлекаются к административной ответственности.

По данным КГК, просроченная задолженность по заработной плате на начало мая в Витебской области отсутствовала.-0-