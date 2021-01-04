КГК Витебской области проведет горячую линию по вопросу невыплаты заработной платы

4 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 4-5 января проведет горячую линию по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы, сообщили БЕЛТА в КГК региона.
Звонить можно с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00-14.00) по телефонам: 8 (0212) 37-61-94 (Комитет госконтроля), 8 (0212) 37-90-94 (Департамент госинспекции труда) и 8 (0212) 42-66-00 (главное статистическое управление области).
Ежемесячно за нарушения трудового законодательства виновные должностные лица и организации привлекаются к ответственности. За 11 месяцев 2020 года на юрлица наложено 452 административных взыскания, на физлица - 433. Общая сумма штрафов составила Br153,1 тыс. В декабре прошлого года вопрос своевременности выплаты зарплаты рассмотрели на коллегии Комитета государственного контроля Витебской области.-0-