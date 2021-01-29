КГК Витебской области проведет горячую линию по вопросу невыплаты зарплаты

29 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области совместно с другими ведомствами 2 февраля проведет горячую линию по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Звонить можно с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам: 8 (0212) 37-61-94 (КГК Витебской области), 8 (0212) 37-90-94 (Департамент государственной инспекции труда) и 8 (0212) 42-66-00 (главное статистическое управление области).

Поступающие обращения рассматриваются совместно с местными органами власти, и позволяют гражданам получить помощь в восстановлении своих прав на полное и своевременное вознаграждение за труд. Также это помогает выявить организации, допустившие запоздалые расчеты по зарплате и скрывшие это.-0-