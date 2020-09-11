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11 сентября 2020, 07:27

КГК Витебской области проведет прямую линию по вопросам регулярных пассажирских перевозок

Фото из архива
Фото из архива
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11 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. КГК Витебской области проведет прямую линию по вопросам регулярных пассажирских перевозок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

С проблемными вопросами в данной сфере и предложениями о повышении качества услуг граждане и субъекты хозяйствования могут обратиться 15 и 16 сентября на горячую линию с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам 8 (0212) 37-61-48, 8 (0212) 37-50-41. Также предложения можно присылать до 25 сентября по электронной почте kgkvitebsk@mail.belpak.by с пометкой "Предложение, транспорт". "Обращаем внимание, что направленные предложения не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом "Об обращениях граждан и юридических лиц", - подчеркнули в ведомстве.

В комитете напомнили, что проведенными КГК Витебской области в 2019 году контрольными мероприятиями в Оршанском районе были установлены недостатки при организации регулярных пассажирских перевозок (низкая окупаемость затрат транспортных организаций, невысокие темпы обновления парка подвижного состава, отсутствие взаимодействия с коммунальным предприятием "Оператор перевозок", выполняющим функции по организации перевозок пассажиров в регулярном сообщении, и другие). Также отмечались неэффективная работа по привлечению перевозчиков частной формы собственности к выполнению перевозок пассажиров на социальных маршрутах с низким пассажиропотоком и факты недобросовестной конкуренции, что негативно влияло на финансовые результаты государственных перевозчиков.

"Итоги контрольных мероприятий были рассмотрены на коллегии областного Комитета государственного контроля, по результатам которой были даны поручения по исправлению сложившейся ситуации.

В настоящее время проводится анализ эффективности принятых государственными органами и транспортными предприятиями мер по организации в Витебской области автомобильных пассажирских перевозок, а также улучшению качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров", - добавили в ведомстве.-0-

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