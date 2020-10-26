КГК Витебской области проверил жалобы на отсутствие порядка в многоэтажках и дворах

26 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитетом государственного контроля Витебской области проверены факты ненадлежащего состояния жилых домов, отсутствия порядка на придомовых территориях, которые озвучили жители в своих обращениях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КГК региона.

Комитет госконтроля провел горячую линию с жителями области, поступило 42 обращения из 13 районов. Больше всего звонков было из Витебска, Орши, Полоцка, Витебского, Глубокского, Оршанского, Полоцкого, Поставского и Чашникского районов. "Отдельные факты ненадлежащего состояния жилых домов, отсутствия порядка на придомовых территориях, указанные в звонках граждан, были нами проверены и нашли свое подтверждение. Местным органам власти предложено принять соответствующие меры по наведению порядка", - отметили в ведомстве.

Однако в ряде случаев отсутствие порядка допустили сами жильцы. Например, в Витебске жилой дом и приусадебный участок по улице Сенненской собственником превращен в свалку, сам дом ветшает. Нерадивость одного жильца причиняет неудобства многим окружающим соседям. Особенно это касается соседей в блокированных домах. Так, по улице Свечкиных в областном центре одну половину недвижимости и часть приусадебного участка хозяйка содержит в чистоте, в то время как вторая половина требует срочного ремонта, земельный участок зарос бурьяном. Аналогичная ситуация с блокированным домом в Витебске по улице Песочной.

В Комитете госконтроля области добавили, что по закону предусмотрены правила содержания жилых и вспомогательных помещений, которые должен соблюдать каждый собственник либо арендатор. "Предложено местным органам власти наладить работу с гражданами по содержанию жилых домов и приусадебных участков в надлежащем состоянии и обеспечить контроль", - сказали в КГК региона.-0-