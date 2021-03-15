КГК Витебской области в 2020 году взыскал в бюджет Br8,7 млн

15 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области на коллегии подвел итоги работы за 2020 год и определил задачи на нынешний, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

В прошедшем году ведомство проводило постоянный и системный контроль за функционированием всех сфер экономики области. Повседневно контролировалось исполнение поручений главы государства по своевременной выплате зарплаты и ее повышение, вопросы занятости и трудоустройства граждан, строительства крупных объектов, влияющих на экономику региона.

"В 2020 году по результатам контрольных мероприятий (проведено 148 мониторингов и 44 проверки) взыскано в бюджет Br8,7 млн, сэкономлено Br54,7 млн. Возмещено государственным организациям Br13,5 млн. Привлечены к административной и дисциплинарной ответственности 1014 человек, возбуждено 26 уголовных дел", - отметили в КГК области.

В текущем году продолжится комплексное сопровождение стратегических направлений развития региона. В том числе комплексное развитие Оршанского района, обеспечение ускоренного социально-экономического развития Полоцка и Новополоцка, агропромышленного комплекса.

В КГК добавили: их первоочередные задачи - выявление резервов дополнительных поступлений в бюджет, обеспечение эффективного расходования государственных средств и материальных ресурсов, оптимизация затрат и улучшение финансового состояния проблемных предприятий. Также будет уделено внимание пресечению необоснованного посредничества и выплаты зарплаты в конвертах, сдерживанию роста цен на социально значимые товары и лекарства.-0-