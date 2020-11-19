КГК Витебской области выявил факты неэффективного использования фермерами земель

19 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области выявил факты неэффективного использования земельных участков, предоставленных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, в Браславском и Глубокском районах, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Более 9 лет назад руководитель хозяйства в Браславском районе отказался от земель. Райисполком в апреле 2011 года принял решение о прекращении прав фермера на пожизненное наследуемое владение пятью земельными участками площадью 7,5 га. Их должны были передать в состав сельсовета, а землепользователю предстояло оформить необходимые документы, но он этого не сделал. "За государственной регистрацией прекращения существования земельных участков и права пожизненного наследуемого владения на них в организацию по государственной регистрации он не обратился. В то же время платить налог на землю перестал, ее не использовал и участки заросли сорняком и кустарником", - отметили в ведомстве.

Фермеру в итоге придется заплатить налог на землю за девять лет, поскольку юридически за ним она числится и сейчас. Браславскому райисполкому нужно будет найти деньги для рекультивации запущенных земель и восстановления их плодородия.

В Глубокском районе произошел похожий случай. Фермерское хозяйство с декабря 2015 года не проводило никаких сельхозработ на земле площадью 0,5 га. При этом аграрий самовольно занял другой участок в 0,4 га, используя как загон для скота. Фермеру также доначислят налог на землю.

Кроме того, этих двух землепользователей привлекут к административной ответственности за невыполнение требований по охране земель и самовольное занятие участка.-0-