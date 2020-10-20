КГК Витебской области выявил нарушения ценового законодательства в 26 из 73 обследованных объектов

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос эффективности контроля за ценовой ситуацией и состоянием потребительского рынка рассмотрен на коллегии Комитета государственного контроля Витебской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

Ценовая ситуация в регионе в целом стабильная: повышение розничных цен на отдельные продукты, как правило, обусловлено объективными факторами. Но порой стоимость товаров высокого спроса растет из-за недобросовестных продавцов.

В июле-октябре 2020 года работники областного Комитета госконтроля проверяли соблюдение дисциплины цен в организациях торговли 11 районов, а также Витебска и Новополоцка. Нарушения ценового законодательства выявлены в 26 из 73 обследованных торговых объектов. Установлены факты, когда предельные надбавки на отдельные товары превышались более чем в 2 раза, а в некоторых организациях совершены повторные нарушения.

На коллегии особый акцент сделан на важности контроля за ценами объектов торговли, размещенных в социальных учреждениях. Так, в магазине внутри одного из областных учреждений здравоохранения руководитель коммерческой организации необоснованно поднял цены на 10 видов мясных и молочных продуктов (размер предельных торговых надбавок превышен на 30-73%). По требованию областного КГК цены на товары были снижены.

Отмечены и недостатки в организации местными властями контроля за ценовой ситуацией в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения. По итогам коллегии разработаны предложения, как улучшить работу, в том числе с использованием возможностей профсоюзов.-0-