КГК Витебской области выявил нарушения в использовании земли фермерами

1 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области проверил, как используются предоставленные фермерам земельные участки, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Проверки показали, что не все фермеры используют земельные участки по назначению либо их вовсе не задействуют в своей работе. В частности, в Полоцком районе земельные участки числятся за девятью ликвидированными крестьянскими хозяйствами, причем одно из них закрыто еще в 1997 году. Земля заросла сорняками и кустами. Не вносится плата за пользование участками. Похожие факты выявлены в Бешенковичском, Браславском, Витебском, Глубокском, Докшицком, Лиозненском, Ушачском, Чашникском и Шарковщинском районах.

Несмотря на то что отдельные участки предоставлялись главам крестьянских (фермерских) хозяйств после ликвидации юридических лиц, земельный налог ими не уплачивался. После вмешательства госконтролеров бывшему фермеру из Браславского района было доначислено Br8 тыс. земельного налога за участки площадью более 7 га, предоставленные для ведения хозяйства (ликвидировано в 2011 году). Составлены постановления о привлечении к административной ответственности. Земли изъяты и предоставлены сельскохозяйственному предприятию.

КГК Витебской области подготовил предложения местным органам власти по исправлению сложившейся ситуации.

В Витебской области зарегистрированы 454 фермерских хозяйства. Больше всего их в Витебском (77) и Глубокском (57) районах.-0-