КГК Витебской области выявил нарушения в лесном хозяйстве

2 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Комитет госконтроля Витебской области выявил нарушения в ведении лесного хозяйства и осуществлении лесопользования региона. Такая информация размещена на сайте КГК Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Результаты контроля за работой лесохозяйственной отрасли Витебщины, эффективным и рациональным использованием лесопродукции рассмотрены на заседании коллегии КГК региона.

Работники областного Комитета госконтроля, областной инспекции охраны животного и растительного мира, ведомственного контроля Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) в 2020 году и первом квартале 2021-го провели контрольно-аналитические мероприятия во всех лесхозах региона. Среди основных нарушений и недостатков - несвоевременное и некачественное проведение лесовосстановления, рубок ухода, отвода и таксации лесосек, освидетельствования мест рубок. Специалисты установили приписки объема выполненных работ по лесовосстановлению, уходу за лесными культурами, рубкам ухода в молодняках, а также незаконное получение и нецелевое использование бюджетных средств, необоснованное списание и хищение горюче-смазочных материалов, причинение вреда государственному имуществу и окружающей среде.

Причины таких нарушений стали главной темой на заседании коллегии областного КГК, в котором приняли участие помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, представители областной инспекции охраны животного и растительного мира, руководители и главные специалисты Витебского ГПЛХО и лесхозов. Совместно выработаны конструктивные предложения, которые станут основой мероприятий по кардинальному изменению подходов к лесному хозяйству.

Устранение выявленных нарушений и наведение порядка в отрасли взяты на жесткий контроль.-0-