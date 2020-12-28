КГК Витебской области выявил порядка 500 участков с превышением сроков строительства домов

28 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области выявил порядка 500 земельных участков, по которым превышены сроки завершения строительства жилых домов. Проведенные контрольные мероприятия показали, что требования законодательства далеко не всегда соблюдаются как гражданами, так и отдельными работниками местных органов власти, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Практически в каждом районе Витебской области есть дома, по которым сроки строительства превышены более чем на четыре года. В Браславском районе в 2017 году было 33 дома с истекшим сроком строительства. На октябрь текущего года их число возросло до 56. Однако местными властями не было подано ни одного заявления об изъятии земельных участков с долгостроями. Только после вмешательства государственных контролеров в ноябре начата соответствующая работа, в отношении двух земельных участков материалы переданы в суд.

Похожая ситуация наблюдается в Бешенковичском, Городокском, Витебском, Поставском, Чашникском и других районах. В целом по области за истекшие четыре года только по 38 участкам поданы заявления в суд.-0-