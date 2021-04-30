КГК Витебской области выявил завышения цен в буфетах и кафе учреждений здравоохранения

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Комитета государственного контроля Витебской области в марте выявили факты необоснованного завышения цен на социально значимые товары в торговых объектах, которые расположены в учреждениях здравоохранения Витебска, Орши и Полоцка, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Мониторинг дисциплины цен был проведен в 11 мини-кафе, магазинах и буфетах. Установлены завышение торговых надбавок, нарушения правил продажи товаров, санитарных норм и правил, несоблюдение ассортиментных перечней, отсутствие информации о ценах и документов, которые подтверждают качество и безопасность продукции. "Так, в кафетерии витебской больницы в продаже находилось 12 наименований продовольственных товаров, цены на которые были сформированы с превышением предельных надбавок до 35 процентных пунктов. В мини-кафе другой витебской больницы не было информации о ценах на большинство товаров, а также отсутствовали документы, подтверждающие качество кулинарных изделий, молока, сметаны, сока", - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, некоторые субъекты хозяйствования допустили нарушения повторно. В частности, в ходе первого мониторинга в продуктовом магазине одной из больниц Витебска установлено несоблюдение порядка ценообразования на сметану, кефир, молоко, сливочное масло, вареную колбасу, а при втором мониторинге госконтролеры обнаружили на прилавке также пюре для детского питания с торговой надбавкой, завышенной до 34 процентных пунктов.

По предложению КГК Витебской области работники центров гигиены и эпидемиологии в апреле провели проверочные мероприятия, которые подтвердили системные нарушения и недостатки в 34 торговых объектах, расположенных в учреждениях здравоохранения. В следствие этого расторгнут договор аренды с субъектом, который допускал повторные нарушения, инициировано приостановление деятельности мини-кафе, а также вынесены требования о запрете реализации отдельной пищевой продукции в 14 объектах общепита в учреждениях здравоохранения.

За нарушения законодательства к административной ответственности привлечены 5 человек.-0-