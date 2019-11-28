28 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. КГК выявил нарушения в организации полевых работ в Могилевской области. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета государственного контроля области Вячеслав Осмоловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сфере растениеводства улучшились важнейшие показатели. Так, валовой сбор зерновых и зернобобовых превысил 780 тыс. т - это на 2% больше, чем в прошлом году. Возросла урожайность этих культур - с 26,1 до 26,8 ц/га. Увеличился и валовой сбор картофеля, сахарной свеклы. Однако кроме положительных моментов комитет выявил и недостатки в организации сельхозработ", - отметил Вячеслав Осмоловский.

Одним из таких упущений стала ненадлежащая подготовка сельскохозяйственной техники к полевым работам. "К заготовке кормов машинный парк не был готов в 48% проверенных организаций. 43% предприятий не были готовы к уборке урожая", - отметил он. Среди основных причин нарушений - сложное финансовое положение, нехватка подготовленных кадров и недостаточная организованность на местах.

Кроме этого, зафиксированы нарушения в использовании минеральных удобрений. Отдельные сельскохозяйственные организации были недостаточно обеспечены удобрениями, особенно фосфорными. Такие случаи были выявлены в Осиповичском, Чаусском, Кричевском, Белыничском, Бобруйском районах. Некоторые предприятия агропромышленного комплекса региона провели сев озимых культур вообще без использования минеральных веществ.

КГК неоднократно выявлял случаи некачественной уборки сельскохозяйственных культур, допущения потерь урожая, недостатки в заготовке и хранении кормов. "И если вопрос с несвоевременной уборкой урожая можно решить на месте - более продуманно подходить к подготовке техники и организации работы - то для подготовки кормов нужно обновлять техническую базу", - резюмировал начальник управления.

Кроме субъективных факторов, есть объективные причины, которые не позволили в полной мере и качественно выполнить сельхозработы. "Каждый год не только в нашем регионе, но и во всей стране меняются климатические условия. В этом году весна была затяжной, засушливые май и июнь тоже внесли свои коррективы в работы на полях. Однако мы стараемся адаптироваться к изменяющимся условиям и надеемся, что поставленные задачи на следующий год будут достигнуты", - поделилась начальник отдела интенсификации растениеводства и мелиорации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Гулинская.-0-