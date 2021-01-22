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22 января 2021, 07:37

КГК выявил нарушения в работе домов-интернатов в Витебской области

КГК Витебской области. Фото из архива
КГК Витебской области. Фото из архива

22 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области проверил три дома-интерната для инвалидов и престарелых и выявил отдельные нарушения и недостатки, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

"По материалам проверок домов-интернатов обеспечено поступление в бюджет Br60,9 тыс., за допущенные нарушения 66 человек привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Приняты меры по устранению нарушений бюджетного законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также закона о государственной статистической отчетности, порядка использования полученной иностранной безвозмездной помощи", - отметили в КГК.

Также были устранены нарушения санитарных норм и правил в организации питания проживающих и сохранности их вещей и ценностей. Были случаи, когда ценности лежали в сейфе с неисправным замком, на непредназначенных для этого местах. Пресечены единичные факты необоснованного содержания людей за счет государственного обеспечения, которые должны оплачивать сами свое проживание в домах-интернатах.

По итогам проверки органам госуправления вынесено предложение по обеспечению контроля за соблюдением законодательства во всех учреждениях социального обслуживания населения. В Витебской области функционируют 14 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, из них четыре дома общего типа и 10 - психоневрологического.-0-

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