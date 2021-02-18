КГК выявил нарушения в работе физкультурно-спортивного клуба в Могилеве

18 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области выявил нарушения в работе физкультурно-спортивного клуба в Могилеве, сообщили БЕЛТА в КГК.

Во время проверки было установлено незаконное получение учреждением средств бюджета города Могилева, а также использование с нарушением законодательства полученных от внебюджетной деятельности доходов в сумме более Br40 тыс. "Также выявлены нарушения законодательства при проведении клубом государственных закупок, сдаче в аренду помещений, ведении бухгалтерского учета и иные", - отметили в КГК.

Виновные привлечены к административной ответственности, устранение нарушений находится на контроле КГК.-0-