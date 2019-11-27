КГК выявил нарушения в работе общественного транспорта Оршанского района

27 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области выявил нарушения в работе общественного транспорта Оршанского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КГК региона.

В Оршанском районе рынок транспортных услуг не монопольный - он представлен филиалом "Автобусный парк №3" ОАО "Витебскоблавтотранс" и частными перевозчиками. Организация перевозок облисполкомом возложена на областное коммунальное транспортное унитарное предприятие "Оператор перевозок".

"Результаты контрольно-аналитических мероприятий, анализ обращений граждан свидетельствуют о том, что пока в районе сбалансированная и качественная система общественных перевозок не создана. Автобусный парк не обеспечивает четкое выполнение установленных графиков движения, своевременное и общедоступное информирование жителей о работе транспорта, регулярное обновление подвижного состава и содержание его в надлежащем санитарном состоянии", - сообщили в ведомстве.

"Оператор перевозок" не анализировал пассажиропоток, а также привлечение частных перевозчиков к работе на социальных маршрутах. Не был организован контроль за оплатой пассажирами проезда и соблюдением расписания движения транспорта. "Витебскоблавтотрансом" не принимаются должные меры для снижения себестоимости транспортных услуг. Автобусный парк №3 на протяжении последних лет имеет низкую окупаемость затрат собственными доходами и убытки от оказания транспортных услуг", - добавили в КГК области.

Сегодня в Оршанском районе проходит коллегия об организации транспортного обслуживания населения с участием заинтересованных структур. Участники обсудят проблемные вопросы и предложат способы их решения.-0-