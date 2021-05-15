КГК выявил нарушения законодательства в сетевых магазинах Гомельской области

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Госконтроля Гомельской области в 2021 году провели контрольно-аналитические мероприятия в 43 торговых объектах 9 сетевых ритейлеров. Различные нарушения законодательства при осуществлении розничной торговли выявлены в 74% объектов, сообщили БЕЛТА в КГК.

Проверке подверглись 43 торговых объекта 9 сетевых ритейлеров. Так, сотрудники ведомства выявили, что в 27 торговых точках на отдельных товарах не была указана информация о дате производства и сроках годности, пищевой ценности, условиях хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя (импортера). Эта проблема коснулась продуктов, которые реализовывались без упаковки производителя, - плодоовощная и кулинарная продукция, рыба замороженная, вяленая, соленая.

Помимо этого, в 22 торговых объектах 4 субъектов хозяйствования не соблюдались санитарные нормы и правила. В продаже находились фрукты и овощи с признаками недоброкачественности. При этом в 17 магазинах одной торговой сети пищевая продукция, потерявшая качество и товарный вид, реализовывалась под маркой уценки и распродажи.

Факты увеличения розничных цен свыше 0,2% в месяц на 38 наименований социально значимых товаров установлены в торговых объектах 6 сетевых ритейлеров. Так, в магазине одной торговой сети в марте текущего года розничная цена на консервы из свинины выросла на 30,5%, тазобедренную часть свинины - на 12,5%, муку - на 6,7%, кефир - на 5,4%. А в магазине другой торговой сети в апреле розничная цена на консервы из скумбрии увеличилась на 15,4%, пищевую соль производства Украины - на 14,3%, гречневую крупу - на 13,1%, муку - на 9,1%, рис - на 6,7%.

По каждому такому факту у субъектов хозяйствования запросили документы, после анализа которых будут приняты меры реагирования.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий субъектам хозяйствования выданы рекомендации об устранении нарушений, их выполнение находится на контроле в областном Комитете госконтроля. Информация направлена в органы исполнительной власти для принятия мер реагирования.

После повторного мониторинга к административной ответственности привлечены 40 человек и 3 субъекта хозяйствования, они оштрафованы на общую сумму Br6,3 тыс.-0-