КГК выявил недоработки в реализации госинвестпрограммы в Гродненской области

30 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Затягивание сроков и завышение стоимости работ, а также другие недоработки выявлены при реализации государственной инвестиционной программы в Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете государственного контроля региона.

На коллегии КГК были рассмотрены результаты контроля за реализацией инвестиционной программы, а также эффективным использованием бюджетных средств, направленных на строительство объектов.

"В области не принимаются должные меры по контролю за использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий государственной инвестиционной программы. Со стороны заказчиков не обеспечен действенный контроль за работой подрядных организаций, что приводит к излишнему получению средств из бюджета", - отметили в КГК региона.

Также выявлены факты завышения стоимости выполненных работ на объектах строительства. Отмечаются и нарушения сроков разработки проектно-сметной документации. Выявлены факты, когда фактическая продолжительность строительства отдельных объектов превышает нормативную практически вдвое. Есть вопросы к качеству строительных работ.

Выяснилось, что в 2017-2019 годах мероприятия госинвестпрограммы в регионе ни разу не были выполнены в полном объеме. В частности, из 12 первоначально запланированных к вводу в 2017 году объектов 3 были перенесены на 2018-й, в 2018 году на 2019-й перенесен 1 объект.

В прошлом году также не удалось обеспечить ввод в эксплуатацию всех запланированных объектов. К концу 2019 года, например, не введен многофункциональный спортивный комплекс в Островце. В райцентре не завершены пусконаладочные работы по первой очереди реконструкции сетей и сооружений канализации. Срок сдачи объекта неоднократно переносился из-за недоработок проектной документации и ее постоянной корректировки.

Государственным органам, организациям даны конкретные поручения по устранению проблем и принятию мер по безусловному выполнению запланированных мероприятий.-0-