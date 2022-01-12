КГК выявил проблемы в деятельности товариществ собственников в Могилевской области

12 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. КГК изучил деятельность товариществ собственников в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

"На 1 января в Могилевской области зарегистрировано 1062 товарищества собственников (организаций застройщиков), большинство из которых числятся только на бумаге. Как показала проверка, хозяйственно-финансовую деятельность осуществляют около 540 организаций собственников (50% от их общего количества в области), расположенных в Могилеве, Бобруйске, Горках, Осиповичах", - отметили в КГК Могилевской области.

При этом местные органы власти не владеют полной информацией о товариществах собственников и не контролируют их деятельность. По сведениям облисполкома, в области 1165 таких организаций, по данным горрайисполкомов - 876.

"Анализ ситуации показывает, что председатели правлений товариществ, отдельные лица являются председателями более чем в 10 товариществах, к выполнению своих обязанностей относятся формально, существенно не влияют на улучшение содержания общедомового имущества и повышение комфортности проживания граждан. Например, в изученных в августе - ноябре 2021 года 95 жилых домах в Могилеве установлено свыше 1 тыс. дефектов и недостатков. При этом у отдельных из председателей доходы в разы превышают доходы руководителей государственных предприятий ЖКХ, что совершенно несопоставимо с ответственностью и объемом решаемых задач", - отметили в ведомстве.

Такая практика функционирования товариществ собственников мешает системе ЖКХ в области повышать эффективность управления, а также противоречит основным правовым принципам создания и деятельности организаций собственников.

По результатам заседания коллегии местным органам власти направлены предложения для наведения порядка в этой сфере.-0-