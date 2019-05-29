КГК выявил проблемы в обеспечении жителей Витебской области продукцией в межсезонье

29 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет госконтроля по Витебской области выявил ряд проблем в обеспечении жителей региона продукцией в межсезонье. Об этом сообщил журналистам заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Франц Венскович перед заседанием коллегии о результатах контрольно-аналитических мероприятий по обеспечению населения области продукцией растениеводства в межсезонный период 2018/2019 годов, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты во время проверок установили недостатки в работе органов управления при формировании стабилизационных фондов, факты отсутствия надлежащего контроля за достоверностью данных о проводимой работе организациями, которые осуществляют хранение продовольственных товаров, а также их взаимодействии с организациями торговли. Из-за этого уже с конца февраля на прилавках торговых объектов наблюдались перебои в продаже картофеля, капусты, яблок, лука и моркови, а в апреле отмечена нехватка отдельной продукции на складах поставщиков.

"Установили ряд фактов, когда договоры заключались формально, для того чтобы выполнить показатели и отчитаться о закладке продукции. Отдельные субъекты заключали документы, которые уже в начале межсезонного периода расторгались, либо в договорах не были указаны конкретные объемы и стоимость товаров", - сказал Франц Венскович.

Проверено более 50 магазинов области, где продукции из стабфонда на прилавках не было. Одной из причин стало то, что облисполком не на полный сезон заложил отдельные продукты, в частности яблоки. Также перебои в поставках продукции, ее нехватка существенно повлияли и на цены. "На некоторые товары она увеличилась от трех до пяти раз. В их числе капуста, которой в стабфондах в апреле практически не было", - добавил заведующий сектором контроля.

Сегодня в Витебском облисполкоме прошла коллегия о результатах контрольно-аналитических мероприятий по вопросу обеспечения населения области продукцией растениеводства в межсезонный период. В ней приняли участие представители органов госуправления, заготовители и торговые организации для выработки оптимальных решений и обеспечения выполнения поставленных задач по продовольственной безопасности в области, были даны поручения властям на местах.-0-