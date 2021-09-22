КГК выявил сбои в обеспечении питьевой водой жителей двух агрогородков Могилевского района

22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. КГК обнаружил сбои в обеспечении питьевой водой жителей двух агрогородков Мосток и Сухари Могилевского района. Об этом сообщили БЕЛТА в КГК Могилевской области.

"Во исполнение требований директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 года № 7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" для обеспечения жителей качественной питьевой водой в области с 2019 года началось активное строительство станций обезжелезивания воды. До этого в области в год возводилось максимум 10 станций, а за 2019-2020 годы построено 89 станций. На этот год запланировано строительство 20 станций, из которых 10 уже построено", - отметили в ведомстве.

Несмотря на принимаемые меры, в отдельных населенных пунктах, в том числе и там, где построены станции, допускаются сбои с обеспечением жителей качественной питьевой водой.

Так, в агрогородке Мосток с населением 530 человек, на строительство станции обезжелезивания было израсходовано Br600 тыс. бюджетных средств, а в агрогородке Сухари с населением 590 человек была построена станция стоимостью Br400 тыс. "В прошлом году были введены в эксплуатацию станции с отступлением от проектно-сметной документации, что не позволяло обеспечить жителей качественной питьевой водой. Более того, из-за многочисленных недостатков, допущенных при строительстве этих станций, "Могилевоблводоканал" отказывался их принимать на обслуживание", - отметили в КГК.

После вмешательства Комитета госконтроля ситуация с обеспечением жителей этих агрогородков нормализована - в дома поступает вода, соответствующая санитарным нормам. Вопрос передачи станций обезжелезивания на обслуживание "Могилевоблводоканалу" взят на контроль.-0-