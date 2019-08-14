КГК выявил серьезные недостатки в сфере обращения с домашними животными в Могилеве

14 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля за соблюдением в Могилеве законодательства об обращении с домашними животными. По оценке контролеров в этой сфере имеется ряд серьезных упущений и недостатков, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя контролирующего ведомства Юрий Фролов.

В числе наиболее распространенных недостатков - необеспечение многими владельцами собак их регистрации и, соответственно, уплаты налога за владение ими. Таким образом, ежегодно бюджет недополучает порядка Вr70-100 тыс. Выявлены массовые нарушения владельцами домашних животных правил их содержания: выгул собак без поводков и намордников, в неустановленных местах, загрязнение окружающей среды, привод их в торговые объекты, на детские площадки. Также в КГК считают, что в городе не хватает мест для выгула собак, профилактика правонарушений в сфере обращения с домашними животными ведется недостаточно эффективно, не принимаются должные меры по отлову безнадзорных животных. Кроме того, было обращено внимание на несовершенство отдельных норм законодательства в сфере обращения с домашними животными.

По итогам заседания коллегия КГК внесла государственным органам предложения по наведению порядка в сфере обращения с домашними животными в Могилеве, изучению положения дел в других районах и городах области, принятию мер реагирования. Их реализация взята на контроль.-0-