КГК выявил случаи затягивания сроков реализации инвестпроектов в Оршанском районе

20 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Оршанский межрайкомитет госконтроля с областным комитетом постоянно проводят мониторинг работы предприятий и оценку эффективности принимаемых в Оршанском районе мер в сфере реализации инвестпроектов, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

В первую очередь это относится к базовым предприятиям, реализующим важнейшие инвестиционные проекты: ОАО "Завод приборов автоматического контроля", ОАО "Оршанский инструментальный завод", ОАО "Завод "Легмаш", ОАО "Оршаагропроммаш" и другие. Выявлено, что в регионе тормозилось подавляющее большинство инвестпроектов не только в промышленности, но и в других сферах (в том числе социальной). Речь идет о затягивании сроков выдачи техзаданий и разработки проектно-сметной документации, недостаточной компетентности заказчиков и разработчиков проектов, невыполнении договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования.

"В отдельных случаях межрайкомитету пришлось привлекать к административной ответственности. Были оштрафованы проектная организация и ее руководитель за нарушение предусмотренных договорами сроков проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту лечебного корпуса госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны "Юрцево" (на 70 дней) и отделения реабилитации городской больницы №3 в городе Барани (на 62 дня). Это повлекло смещение строительно-монтажных работ на неблагоприятный осенне-зимний период. Если по отделению реабилитации в Барани удалось наверстать отставание и объект уже введен в эксплуатацию, то по лечебному корпусу в Юрцево установленные на 2019 год сроки сорваны. На середину апреля этого года объект в эксплуатацию не введен", - отметили в комитете госконтроля.

На программу развития Оршанского района в 2019 году предусматривалось направить почти Br300 млн бюджетных денег, в 2020-м - Br200 млн. Кроме того, из республиканского бюджета на ряд мероприятий программы произведен трансферт в Br44 млн.

В КГК области добавили: для предупреждения возможных нарушений контроль начинался уже на этапе планирования финансов. По предложению межрайкомитета был введен отдельный учет финансирования программы развития района, что позволило не допустить нецелевое расходование Br9 млн. "По подпрограмме "Содействие занятости населения" удалось на этапе планирования бюджетных средств на 2020 год сэкономить порядка Br200 тыс.", - добавили в КГК области.

Специалисты Оршанского межрайонного комитета госконтроля выявили также случаи ненадлежащей уборки территорий Орши и района, нарушения в содержании контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. По результатам контрольных мероприятий Оршанскому райисполкому, КУП "Оршакомхоз", ДКУП "Оршанская спецавтобаза", председателям Высокского и Борздовского сельисполкомов направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности виновных. На контроль взято их исполнение.-0-