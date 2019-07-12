КГК выявил в Могилевской области многочисленные недостатки на объектах сельхозназначения

12 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Коллегией Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрено выполнение поручений главы государства по наведению порядка на объектах сельхозназначения, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя КГК Могилевской области Юрий Фролов.

В апреле-мае текущего года сотрудниками КГК совместно с другими контролирующими органами обследовано 107 животноводческих объектов, 57 мехдворов и 56 организаций всех районов области. Выявлено более 750 недостатков. В числе основных - ненадлежащее навозоудаление на МТФ, занавоженность сараев, навозохранилищ и прилегающих к фермам территорий (выявлены на 69% обследованных ферм), необходимость ремонта их зданий и помещений (53%), неудовлетворительное состояние территорий ферм, их захламленность, неполное огораживание (25%), проблемы с организацией водопоения и кормления скота (16%), обеспечением его подстилочным материалом (11%).

На мехдворах выявлены недостаточные темпы ремонта сельхозтехники, ее ненадлежащее хранение (установлены на 56% проверенных объектов), беспорядок на территории или в складах и ангарах (32%), нарушения при хранении металлолома и шин (30%), требующие ремонта здания (25%). Местными органами власти обеспечивается принятие мер по наведению технологического и санитарного порядка в сельхозорганизациях с учетом замечаний контролеров. Вместе с тем не устранена в полном объеме примерно десятая часть недостатков. В основном это требующие значительных затрат ремонты сельхозтехники, кровель складов и коровников, плиточного покрытия в доильно-молочных блоках, снос аварийных объектов.

При этом во время контроля за выполнением ранее вынесенных предписаний в мае-июне выявлены новые аналогичные упущения, на которые обращено внимание органов власти. Это ненадлежащее содержание животноводческих объектов, недостаточная работа по поддержанию на них технологического и санитарного порядка. Среди повторных нарушителей - ОАО "Амкодор-Шклов", ОАО "Новогородищенское" и ЗАО "Большие Славени" (Шкловский район), КСУП "Добрость" и ОАО "Кричеврайагропромтехснаб" (Кричевский район), ОАО "Осиповичиагропромтехснаб" и ОАО "Березина-Агро-Люкс" (Осиповичский район).

"Могилевскому облисполкому, райисполкомам внесены предложения по безусловному выполнению поручения главы государства о наведении порядка во всех сельхозорганизациях региона. Их реализация взята на контроль", - сказал Юрий Фролов.-0-