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КГК выявил в Мстиславском районе нарушения при распоряжении госимуществом и землей

Регионы 12.08.2019 | 09:59

12 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области при проверке Мстиславского райисполкома выявил ряд нарушений и недостатков при распоряжении государственным имуществом и землей, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя контролирующего ведомства Юрий Фролов.

Райисполкому предложено вовлечь в текущем году в хозоборот 5 неиспользуемых объектов госимущества, в последующие годы - 12, зарегистрировать в едином госрегистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним более 300 государственных жилых помещений. Кроме того, предложено устранить нарушения при использовании тремя сельхозорганизациями района земельных участков, обеспечить выполнение райисполкомом требований законодательства о назначении в органы управления акционерных обществ не менее двух представителей государства, информировании налоговых органов о случаях несвоевременного перечисления обществами в бюджет дивидендов, а также самовольного занятия земельных участков.

По результатам проверки КГК виновные привлечены к административной ответственности, устранение выявленных нарушений взято на контроль.-0-

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Теги
КГК, Мстиславль
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