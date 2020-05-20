КГК выявил завышение цен в магазинах Городокского и Лиозненского районов

20 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время мониторингов в апреле - мае Комитет государственного контроля Витебской области выявил нарушения в торговых сетях Городокского и Лиозненского районов, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

В большинстве обследованных торговых объектов не продавались товары отечественного производства, предусмотренные ассортиментными перечнями. В сельском магазине Лиозненского района предпочтение отдавалось украинской и российской продукции (кондитерским изделиям, карамели, конфетам, картофелепродуктам). Аналогичные белорусские товары на прилавках отсутствовали. Также было выявлено необоснованное завышение торговых надбавок и розничных цен.

"В одном из магазинов Городокского района в результате превышения торговых надбавок на 7-16% были необоснованно завышены розничные цены на шесть наименований мясных и рыбных консервов (превышение составило от 9 до 40 копеек). В магазине Лиозненского района на свежемороженую рыбу салаку и кильку вместо предельной торговой надбавки в 25% применялись надбавки в 30,6% и 30,3%, что привело к завышению цен на 17 и 16 копеек соответственно. На мясные консервы применялись торговые надбавки от 25,3% до 30,9% вместо 20% - цена выросла на 15-35 копеек", - отметили в КГК области.

По требованию Комитета государственного контроля магазины приняли оперативные меры реагирования, обеспечили наполнение полок отсутствовавшими товарами и снизили надбавки и цены до установленного уровня.

В КГК добавили: тема продовольствия находится на постоянном контроле. "Проводимые мероприятия показывают, что в целом ситуация на потребительском рынке области стабильная, население обеспечено необходимыми товарами, индивидуальными средствами защиты и антибактериальными средствами", - сказали в ведомстве.-0-