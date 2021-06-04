КГК выявил завышения цен в магазинах Витебской области

4 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во время мониторинга за ситуацией на потребительском рынке Комитетом госконтроля Витебской области приняты меры по снижению стоимости социально значимых товаров, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

За январь-май этого года нарушения формирования цен выявлены в 61 торговом объекте в Браславском, Бешенковичском, Верхнедвинском, Витебском, Докшицком, Сенненском, Толочинском, Глубокском, Оршанском, Полоцком, Городокском, Поставском, Миорском и Чашникском районах, а также в Витебске и Новополоцке. Например, в мае в некоторых магазинах Витебска и Орши превышение торговых надбавок на молочную продукцию, подсолнечное масло, муку, макароны и другую продукцию составило от 10% до 24%.

После проверок цены снизили на 194 наименования товаров. "При выявлении во время мониторинга повторных нарушений виновные привлекаются к административной ответственности. Так, за неоднократные нарушения законодательства о ценах Комитетом госконтроля области наложены штрафы на руководителей организаций торговли Витебска и Витебского района", - сказали в КГК региона.

Ведомство обращает внимание руководителей торговых объектов на необходимость внутреннего контроля за формированием стоимости товаров и своевременного составления расчетов розничных цен с указанием размеров торговой надбавки к отпускной цене производителя.-0-