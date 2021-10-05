КГК взял на контроль проблему проезда большегрузов через деревни Логойского района

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос проезда большегрузных автомобилей через деревни Логойского района находится на контроле в КГК Минской области, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Проблема проезда большегрузных автомобилей через деревни Беларучи, Лусково, Алекшицы Логойского района стала главной во время приема граждан, который провела первый заместитель председателя КГК Минской области Светлана Соколовская. Жители этих населенных пунктов сообщили о том, что на протяжении нескольких лет через деревни ездит грузовой транспорт, который перевозит песок с карьера. Проезд большегрузных автомобилей там запрещен, однако водители регулярно и сознательно идут на нарушение ПДД, тем самым создавая угрозу для пешеходов, поскольку в деревнях отсутствуют тротуары.

По итогам обсуждения этого вопроса Комитет госконтроля предложил ГАИ УВД Миноблисполкома рассмотреть возможность фотофиксации проезда грузовых автомобилей под запрещающий знак для последующего привлечения их к ответственности, а также вариант установки на дороге ограничителя высоты грузового транспорта, делающего невозможным проезд большегрузных автомобилей.

Кроме того, перед КУП "Минскоблдорстрой" поставлена задача рассмотреть необходимость обустройства тротуара вдоль автодороги.

Еще один вопрос во время приема граждан был связан с неудовлетворительным состоянием ул.Центральной и подъезда к деревне Марковщина со стороны населенного пункта Вишневка. Информация о необходимости проведения ремонтных работ Комитетом госконтроля Минской области направлена в Логойский райисполком. По заверениям местных властей, ремонт дороги на улице будет выполнен в октябре нынешнего года.

Эти и другие поступившие вопросы находятся на контроле в КГК Минской области.-0-