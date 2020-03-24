Кинотеатры Бреста изменили график работы

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два кинотеатра в Бресте временно изменили график работы, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор КУП "Брестоблкиновидеопрокат" Дмитрий Селюк.

Кинотеатр "Мир" в будние дни временно не будет принимать посетителей. По выходным он будет работать в штатном режиме - с 10.00 до 24.00. В будни зрителей приглашают в больший по площади кинотеатр "Беларусь". С понедельника по пятницу там вместо шести организуют три вечерних сеанса в большом, малом и VIP-залах.

"В связи с пандемией коронавируса ведущие дистрибьюторы перенесли премьеры фильмов. Уменьшился зрительский спрос. Но желающие по-прежнему могут прийти и посмотреть кино на большом экране. Мы заботимся о здоровье зрителей. В помещениях постоянно проводится дезинфекция, залы между сеансами проветриваются. Кассиры рекомендуют рассаживаться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга", - отметил Дмитрий Селюк.

Гендиректор "Брестоблкиновидеопроката" добавил, что с 26 марта по 1 апреля брестчанам предложат посмотреть оскароносные фильмы. Среди них "Зеленая книга" и "Паразиты".

В двух кинотеатрах Бреста в этом году планируют обустроить по одному новому залу. В "Мире" он будет рассчитан примерно на 50 мест, в "Беларуси" - более чем на 100.-0-