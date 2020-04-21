Кинотеатры сети "КиноМинска" временно прекратят работу

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство сети "КиноМинска" сократит количество площадок по демонстрации фильмов. Решение принято из-за переносов крупных кинорелизов, а также в связи с эпидемиологической ситуацией и спадом зрительской активности, сообщили БЕЛТА в УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.

Планируется, что пока продолжать работу будет только многозальный кинотеатр "Беларусь". "Главное для сети "КиноМинска" - безопасность наших зрителей. Мы увеличили интервал между сеансами, чтобы проветрить кинозалы и обработать кресла специальными дезинфицирующими средствами, в фойе установили дозаторы с антисептиком для рук. По новой схеме продажи билетов (рассадка в зрительном зале) увеличится расстояние между зрителями. Мы уверены: как только вернутся ожидаемые премьеры, вся сеть кинотеатров возобновит свою работу в обычном режиме", - пояснили в администрации сети.

Для любителей кино в "Беларуси" в ближайшее время покажут 23 апреля российскую драму "Зима", 30 апреля - драму "Выпьем за любовь" и австралийскую мелодраму "Моя госпожа".-0-