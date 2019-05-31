Кинозал с проектором для 3D-контента откроется в Мозыре 1 июня

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кинозал с цифровым оборудованием для трансляции 3D-контента откроется в мозырском кинотеатре "Мир" 1 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП "Гомелькиновидеопрокат".
Кинозал оснащен современным кинопроекционным оборудованием. Проектор канадского производителя, технику которого использует около 60% мирового кинорынка, обеспечивает яркость видеоряда в качестве 2К и подходит для просмотра 3D-контента. Вместо прежнего бело-матового экрана установлен посеребренный размером 6,75 на 3,9 м. "Благодаря акустической системе Dolby Digital Surround звуковые эффекты создадут полную иллюзию погружения в сюжет фильма", - уточнили в "Гомелькиновидеопрокате".
Кинотеатр станет вторым в регионе после областного центра по наличию двух цифровых кинозалов, где зрители смогут смотреть фильмы в формате 2D и 3D. Обновленный кинозал сможет принять до 120 зрителей.-0-
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