Кириченко: белорусская армия во все времена была надежным оплотом государства

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусская армия во все времена была надежным оплотом государства, гарантом стабильности и суверенитета. Акцент на этом сделал сегодня председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на торжественном митинге в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

К Вечному огню на площади Труда пришли руководство области и города, парламентарии, ветераны Великой Отечественной войны и труда, воинские подразделения, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь.

Обращаясь к участникам митинга, Петр Кириченко отметил, что 23 февраля чествуют тех, кто выбрал для себя трудную и ответственную воинскую стезю, кто охраняет мирную жизнь людей и безопасность Родины. "Этот праздник олицетворяет славную историю белорусской армии. Во все времена она служила надежным оплотом государства, гарантом стабильности и суверенитета", - сказал он.

В годы Великой Отечественной войны отцы и деды современных поколений героически сражались с фашистскими агрессорами, подчеркнул мэр. "В нашем городе бережно хранят память о бессмертном подвиге старшего поколения. Именами героев Барыкина, Катунина, Пенязькова, Царикова, братьев Лизюковых и многих других названы улицы. В их честь воздвигнуты десятки памятников и монументов. А имена 38 Героев Советского Союза и трех полных кавалеров ордена Славы увековечены на Аллее Героев", - напомнил он.

"Служить в Вооруженных Силах с такими славными традициями - большая честь и ответственность для нынешнего поколения гомельчан. Мы верим в вас и знаем, что наша жизнь под надежной защитой", - обратился к современным защитникам Петр Кириченко. Он пожелал всем жителям областного центра мирного неба и новых свершений на благо Родины.

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов добавил, что связь между поколениями не утрачена. "Современные военнослужащие подобно своим предшественникам нерушимой стеной стоят на защите нашей страны. Современная белорусская армия по праву считается одной из самых боеспособных в регионе. Наши Вооруженные Силы обладают всеми ресурсами, необходимыми для ведения боевых действий любого формата", - подчеркнул он.

От имени молодежи слова признательности мужественным предкам адресовал командир отделения учебного взвода военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта Александр Крупский: "Мы, потомки героев, чтим память солдат и офицеров, стоявших насмерть за свою родную землю и своим мужеством, упорством и несгибаемым характером защитивших Родину". Он заверил, что молодое поколение помнит, какую высокую цену заплатил белорусский народ за мирное небо над головой. "И мы не имеем права предать забвению память о горечи военных утрат и о тех, кто ценой своей жизни сохранил мир на земле. В Год исторической памяти мы, молодежь Гомеля, не позволим переписать историю наших дедов и прадедов. Мы будем нести историческую правду в учебные аудитории, школьные классы и трудовые коллективы, рассказывая о документальных свидетельствах тех событий ", - пообещал Александр Крупский.

Участники митинга возложили цветы и венки к братской могиле героев, павших в боях Великой Отечественной войны, почтили память погибших минутой молчания.-0-