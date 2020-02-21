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21 февраля 2020, 17:22

Кириченко: молодежь должна ориентироваться на пример патриотизма старших поколений

Фото "Гомельская правда"
Фото "Гомельская правда"

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие и молодежь должны хранить и приумножать традиции старших поколений. Такое мнение высказал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на торжественном митинге к Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздник символично соединяет прошлое и настоящее. "В этот день мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, которые отстояли нашу свободу и независимость, и с честью выполнявших интернациональный долг в Афганистане. Это праздник воинов Вооруженных Сил Беларуси, которые должны свято хранить, продолжать и приумножать боевые традиции старших поколений, совершенствуя боевое мастерство и успешно решая сложные задачи. Ориентироваться на пример патриотизма и преданности дедов и прадедов должна и молодежь", - подчеркнул Петр Кириченко.

От имени руководства области и города он поблагодарил ветеранов, солдат и офицеров Гомельского гарнизона, пожелал крепкого здоровья, мирного неба и новых свершений.

Начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Гомельской области Геннадий Гончаров заверил, что современники достойны своих прародителей. "Каждый из нас осознает, что защищать родину - долг и обязанность настоящих мужчин", - сказал он. По словам Геннадия Гончарова, сегодня белорусская армия полностью соответствует требованиям, предъявляемым руководством страны. Она готова действовать по предназначению в любых условиях.

Значимость преемственности поколений отметил и курсант военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта Илья Авраменко.

На митинг у братской могилы советских воинов и подпольщиков на площади Труда у вечного огня собрались руководство Гомельской области и Гомеля, представители епархии, молодежных и общественных организаций, трудовых коллективов и жителей города. Служащие войск Гомельского гарнизона прошли торжественным маршем. Цикл мероприятий продолжают праздничное собрание и концерт в областном общественно-культурном центре.-0-

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