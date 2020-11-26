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26 ноября 2020, 17:12

Кириченко: обязанность современников - сохранить наследие и сделать все для процветания Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обязанность современников - сохранить наследие отцов и дедов, сделать все для процветания единой, сильной и независимой Беларуси. Об этом заявил председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на торжественном митинге и церемонии возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов и подпольщиков в честь 77-летия освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Кириченко отметил, что летопись Гомеля хранит множество событий, но именно 26 ноября 1943 года навсегда останется в памяти горожан как символ мужества и героизма освободителей. "Годы все дальше отделяют нас от трагических событий военных лет, но память о тех, кто проливал кровь на полях сражений за свободу и независимость страны, будет жить в веках. Наша обязанность сегодня - сохранить наследие отцов и дедов, сделать все, чтобы Беларусь и далее оставалась единой, сильной, независимой", - сказал он.

Мэр поблагодарил ветеранов за цветущий Гомель и Великую Победу, за мир для родной страны. Он пожелал всем мирного неба, стабильности и успеха во всех делах на благо родного города и страны.

Ветеран Великой Отечественной войны, член президиума городского Совета ветеранов Аэлита Самсонова тепло поздравила горожан с праздником. Она вспомнила годы военных лихолетий, пожелала горожанам никогда не знать подобных испытаний, а также здоровья, счастья и благополучия.

Представитель гомельской молодежи, специалист информационной безопасности Гомельской таможни, внук Героя Советского Союза Г.К. Денисенко Кирилл Сергучев поздравил ветеранов и гомельчан с 77-й годовщиной освобождения. "Почти восемь десятилетий минуло с тех пор, когда наши деды и прадеды, не жалея своих жизней, защищали родину и родной город. Мой дед - Герой Советского Союза Григорий Кириллович Денисенко в 21 год ушел на фронт. И мы понимаем, какой ценой досталась эта Победа, сколько юных ребят было на той войне. Но благодаря героям-победителям мы имеем возможность жить и учиться в нашем городе над Сожем, работать и служить на благо независимой Беларуси", - подчеркнул он.

Память освободителей гомельчане и гости города чтут на митингах, которые проходят в эти дни во всех районах областного центра. Так представители власти области и города, ветераны, трудовые коллективы, молодежь выражают слова признательности героям войны. Современники находят разные способы передать свое уважение и продлить память о героях.

Так, ко Дню освобождения на сцене Гомельского городского молодежного театра представят спектакль "Все глуше музыка войны". В центре постановки - судьбы Великой Отечественной войны, которая исковеркала и оборвала жизни миллионов людей. Это истории о том, как ад войны коснулся простых людей - земляков, жителей Гомеля и области. События спектакля переносят зрителя на улицы Гомеля, в еврейские гетто времен оккупации, в деревню Красный Берег, в деревню Ола, сожженную карателями вместе с жителями. В постановке упоминают много мест скорби. Отдельное внимание - партизанам, подпольщикам, военным, чьи имена носят улицы Гомеля. При подготовке спектакля использованы архивные материалы из фондов библиотек, личных архивов жителей Гомеля, фото- и видеосвидетельства разных лет, уникальный музыкальный материал. Спектакль состоится на сцене молодежного театра 26 и 27 ноября.

Гомель стал первым областным центром Беларуси, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков в результате Гомельско-Речицкой операции войск Белорусского фронта. Население города на момент освобождения составляло менее 15 тыс. жителей. До войны здесь проживали более 140 тыс. человек.-0-

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