Кириченко: подвиги ветеранов ВОВ всегда будут наглядным примером истинного патриотизма

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Боевые и трудовые подвиги ветеранов Великой Отечественной войны всегда будут для современных поколений наглядным примером истинного патриотизма, верности долгу. Об этом сегодня на торжественном митинге по случаю 75-й годовщины освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков сказал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, передает корреспондент БЕЛТА.

У Вечного огня на площади Труда собрались руководство области и города, ветераны Великой Отечественной войны и труда, партизаны и подпольщики, труженики тыла, воинские подразделения, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь.

Обращаясь к участникам митинга, Петр Кириченко сказал, что за годы фашистской оккупации гомельчанам пришлось пережить невиданные страдания. Ценою тысяч жизней советских солдат и офицеров город был освобожден. "Солдат Победы совершил не только ратный подвиг, но и трудовой. Вернувшись с войны, он снял шинель и гимнастерку и стал восстанавливать родной Гомель", - отметил мэр.

Петр Кириченко выразил слова глубокой благодарности и признательности тем, кто принес долгожданный мир, тем, кто и сегодня остается в строю, активно участвует в общественной жизни города, патриотическом воспитании подрастающего поколения. "Ваши боевые и трудовые подвиги всегда будут для нас наглядным примером истинного патриотизма, верности своему долгу и преданности Отечеству", - сказал председатель горисполкома.

Участник Великой Отечественной войны, разведчик отряда "Славный" Алексей Пимонов подчеркнул, что день освобождения Гомель встречает как город развитой индустрии, современной науки и высокой культуры. "Город динамично развивается, сохраняя и приумножая национальные традиции, бережет память о тех, кто его защищал и освобождал в годы Великой Отечественной войны", - отметил он и добавил, что праздник освобождения послужит сплочению всех поколений.

Участники митинга возложили цветы и венки к могиле павших за свободу города, почтили минутой молчания память героев. Торжественным маршем прошли воинские подразделения.

Продолжил программу фестиваль полевых кухонь. На площадке по ул. Ланге у медицинского университета гомельчанам и гостям города предложили отведать солдатский обед. В меню - супы, каши и чай по приближенным к тому времени рецептурам. Здесь же развернулась выставка военной техники.

Мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, стартовали на минувшей неделе. В афише - митинги во всех районах города, торжественное собрание, праздничные концерты, вечера памяти, патриотические программы и т.д.

Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков началось осенью 1943 года. 23 сентября войска 13-й армии Центрального фронта, 8-я и 24-я дивизии 15-го армейского корпуса освободили Комарин (Гомельская область) - первый районный центр на территории Беларуси. К концу сентября были очищены от оккупантов Хотимск, Климовичи, Костюковичи, Мстиславль, Кричев. 26 ноября войска Белорусского фронта под командованием генерала армии К.К.Рокоссовского взяли Гомель.-0-