Кириченко: сохранить память о военных событиях - наш священный долг перед освободителями

Петр Кириченко. Фото из архива

2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сохранить память о событиях Великой Отечественной войны - священный долг нынешних поколений перед воинами-освободителями. На этом сделал акцент председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, выступая на торжественном митинге, посвященном Дню Независимости, который прошел сегодня на Аллее Героев в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА. 3 июля 1944 года во время операции "Багратион" от гитлеровцев была освобождена белорусская столица. "Этот день вернул мир на истерзанную белорусскую землю, показал непоколебимую силу духа и единство народа, отстоявшего свою свободу, - сказал Петр Кириченко. - Сегодня мы вспоминаем поколения воинов-освободителей. И наша память - священный долг перед теми, кто ценой собственной жизни подарил нам право на светлое будущее". По словам мэра, глубоко символично, что накануне годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Новобелицком районе Гомеля, где в течение нескольких месяцев располагался штаб фронта, на стене одного из зданий появился мурал, посвященный выдающемуся полководцу, почетному гражданину Гомеля Константину Рокоссовскому. Петр Кириченко подчеркнул, что, несмотря на все ужасы войны, белорусский народ выстоял. "И сегодня, спустя десятилетия, нам нужно сохранить этот бесценный дар - независимость нашей страны. Страны с такой богатой и непростой историей", - отметил он. В канун главного праздника страны председатель горисполкома адресовал ветеранам слова признательности и искренней благодарности, гомельчанам - поздравления и пожелания мирного неба и благополучия. На Аллее Героев, где состоялся торжественный митинг, увековечены имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, судьба которых была связана с Гомелем. Сегодня почтить память тех, кто сражался за свободу родной земли, пришли ветераны Великой Отечественной войны и труда, бывшие партизаны и подпольщики, узники, труженики тыла, руководство области и города, почетные граждане, представители воинских подразделений, трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь. Участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу, почтили минутой молчания память павших героев.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!