Кириченко: тяжелые годы войны - это ценнейшие уроки для современного поколения

8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тяжелые годы Великой Отечественной войны - это ценнейшие уроки для современного поколения белорусов. Об этом заявил председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко сегодня на торжественном митинге на Аллее Героев, посвященном 75-летию Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

Мэр выразил глубокую признательность ветеранам: "От страшной разрушительной войны нас отделяют 75 лет. За мирное небо, за возможность жить, работать и учиться мы должны благодарить наших ветеранов, представителей того славного поколения, которое на своих плечах вынесло все тяготы".

По словам Петра Кириченко, наследники народа-победителя должны помнить, что теперь они несут ответственность за судьбу своего края и Родины. "Тяжелые годы войны - это не только наша история, но и ценнейшие уроки для современного поколения белорусов. На опыте Победы мы убеждаемся, что только мужество и стойкость, труд и ответственность, единство и верность традициям являются надежной гарантией безопасности и процветания нашей страны", - подчеркнул председатель горисполкома. Он пожелал ветеранам и всем гомельчанам крепкого здоровья, бодрости духа и мирного неба.

Обещание хранить и преумножать традиции предков от имени молодежи дал одиннадцатиклассник гомельской гимназии №56 имени А.А.Вишневского Глеб Вахотский. "9 Мая - дата, ставшая символом гордости и славы, мужества и отваги, силы и самоотверженности человеческого подвига, - отметил он. - Никто не забыт и ничто не забыто!"

На Аллее Героев, где состоялся торжественный митинг, увековечены имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, судьба которых была связана с Гомелем. Сегодня почтить память тех, кто сражался за свободу родной земли, пришли руководство области и города, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь, военнослужащие. К мемориалу участники митинга возложили цветы и венки. Минутой молчания почтили память павших героев.-0-