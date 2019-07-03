Кириченко: за бесценный дар жизни современное поколение должно хранить память о защитниках страны

3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За бесценный дар жизни современное поколение должно свято хранить память о защитниках страны. Об этом заявил председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на торжественном митинге на площади Труда в честь Дня Независимости и 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Петра Кириченко, даже по прошествии десятилетий масштаб подвига ветеранов трудно переоценить. "Это бесценный дар всем нам, и наш священный долг - бережно и свято хранить память о защитниках родины, передавать ее из поколения в поколение. Белорусы не стали перед врагом на колени, а внесли достойный вклад в общую Победу. В то тяжелое время люди не жалели себя ни в тылу, ни на фронтах войны, ни в партизанских отрядах, ни в подполье, всецело отдаваясь общему делу. Наши героические деды и прадеды сначала завоевали, а потом построили для нас мирную жизнь, чтобы сегодня мы имели возможность жить и работать в независимом государстве", - сказал он.

Также мэр Гомеля подчеркнул, что, увековечивая память о тех, кто сражался за счастливое будущее, сегодня в областном центре открыт памятный знак братьям Лизюковым. "Это наша благодарность в их лице всем освободителям Беларуси за 75 лет мирной жизни", - сказал Петр Кириченко. Он адресовал искренние поздравления с Днем Независимости и 75-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, гомельчанам и гостям города.

Ветеранский завет беречь и преумножать славные традиции отцов и прадедов передал молодежи участник Великой Отечественной войны Алексей Пименов.

Почтив светлую память освободителей минутой молчания, участники мероприятия возложили цветы и венки к братской могиле советских воинов и подпольщиков.

Сегодня старт праздничным мероприятиям дало шествие по центральной улице Гомеля. Открывали колонну представители власти города и области, духовенства, ветераны. Далее следовали трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений. Присоединились и делегации из Воронежской и Брянской областей. Впервые одну из шеренг составили люди с ограниченными возможностями из областного общественного объединения "Инвалиды-спинальники". По их инициативе в сквере имени А. Громыко расположилась секция "Инклюзивный город". Ярко была представлена областная организация Красного Креста. Всего в колонне прошествовали около 20 тыс. человек.

Праздничные мероприятия продолжаются во всех районах Гомеля и завершатся после 22.00, когда горожане в унисон со всей страной "Споют гимн вместе!". Эффектным подарком станет и фейерверк.-0-