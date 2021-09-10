Кислородную станцию модернизировали в Брестской городской больнице №1

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 10 сентября 2021
Минск Ясно +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:37 Первое мини-футбольное поле с искусственным покрытием открыли в Брестском районе Регионы
13:34 Гигин о форуме "Беларусь адзіная": формат прямого диалогового общения с людьми востребован Общество
13:27 Китайская вакцина против коронавируса передана в регионы Беларуси Общество
13:26 Бесплатные консультации нотариусов пройдут 15 сентября в библиотеках Гродненской области Регионы
13:24 Мишустин рассказал подробности о содержании союзных программ Политика
13:23 Правительства Беларуси и России одобрили 28 союзных программ Экономика
13:22 Интегративный центр открылся в Гомельском доме-интернате для детей-инвалидов Регионы
13:21 Головченко: союзные программы направлены на развитие отношений при безусловном сохранении суверенитета Политика
13:15 Минтруда: безработных в Беларуси стало почти на четверть меньше, чем годом ранее Общество
13:12 Белорусский рубль на торгах 10 сентября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:08 Кислородную станцию модернизировали в Брестской городской больнице №1 Регионы
13:08 Правительство одобрило два проекта международной технической помощи Экономика
13:02 Кочанова встретилась с председателями райисполкомов Общество
13:00 Госпогранкомитет: беженцы заявляют о новых фактах издевательств литовских силовиков Общество
12:54 Головченко: отношения Беларуси и России прошли проверку на прочность в условиях внешнего давления Политика
12:51 Образование Минска расширит целевую подготовку и платные услуги Регионы
12:49 Петров: следственные комитеты Беларуси и России намерены продолжать тесное взаимодействие Общество
12:47 Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2021 года пройдет в Ташкенте Спорт
12:42 В Гродно хулиган повредил четыре машины Происшествия
12:39 Масштабный праздник проведут в День города Минска в Заводском районе Регионы
12:35 ВОЗ: в период пандемии важно уделять внимание предотвращению самоубийств Общество
12:31 Улахович: ТПП Беларуси и Таджикистана связывают тесные партнерские отношения Экономика
12:29 В Минске временно закроют движение транспорта на некоторых участках дорог 11 и 12 сентября Регионы
12:27 Житель Мозыря устроил в квартире наркопритон Происшествия
12:26 В Витебской области за 8 месяцев на 20% снизилось число безработных Регионы
12:25 Школа, горполиклиника: куда направили сэкономленные средства столичного бюджета Регионы
12:23 На юге Франции на металлургическом заводе произошел пожар В мире
12:22 В Литве проходит митинг против ограничений для непривитых от COVID-19 В мире
12:15 Паспорта готовности к отопительному сезону получили более 80% потребителей Общество
12:13 ГПК: на границе с Литвой и Латвией пропуск транспорта осуществляется с задержкой Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
10 сентября 2021, 13:08

Кислородную станцию модернизировали в Брестской городской больнице №1

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской городской больнице №1 модернизировали кислородную станцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Горбольница №1 уже третий раз включается в цепочку оказания помощи больным коронавирусом. Естественно, для качественного лечения должно быть соответствующее оборудование. В рамках ремонта операционного блока был выделен отдельный пусковой комплекс снабжения кислородом. Облисполком выделил деньги, и сегодня можем говорить, что больница готова к ковидным вызовам, - отметил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. - Власть всегда будет определять приоритеты, исходя из интересов, прежде всего, здоровья людей. Будем продолжать совершенствовать материальную базу учреждений здравоохранения".

Александр Рогачук
Александр Рогачук

Больница №1 в Бресте является резервной для приема больных коронавирусом. Во время пандемии потребление кислорода здесь выросло в 25 раз. "Оборудование, магистрали, источники кислородоснабжения в критический момент свою функцию выполнили. Чтобы персонал чувствовал себя уверенно, а пациенты в безопасности, потребовалась модернизация системы подачи кислорода", - пояснил главный врач больницы Эдуард Бабич.

Были заменены трубопроводы, установлены два резервуара с жидким кислородом по 5 т каждый и резервная станция на 60 баллонов сжатого кислорода. В больнице увеличили количество точек подачи кислорода. Теперь их 226. При максимальной загрузке кислородом можно обеспечить 75% пациентов. "Эта цифра взята с большим запасом. Так как даже во вторую волну у нас было примерно 20% пациентов на кислороде", - добавил Эдуард Бабич.

Эдуард Бабич
Эдуард Бабич

Сейчас больница работает в смешанном режиме. Для лечения больных коронавирусом отведено два отделения. "Количество коек для таких пациентов напрямую зависит от потребности. Если будет нужно, готовы оперативно перепрофилировать дополнительные отделения: в течение суток мы это делаем. Подход очень гибкий и зависит от эпидемиологической ситуации. Мы нацелены на то, чтобы максимально сохранить оказание помощи для неинфицированных коронавирусом пациентов, которые тоже нуждаются в экстренной и плановой помощи", - сказал главврач.

В Бресте больным пневмонией и коронавирусом помощь оказывают и в центральной городской больнице. Там тоже занимаются модернизацией системы подачи кислорода. Проектно-сметная документация готова. Сейчас заключается договор на поставку кислородного газификатора на 10 т, затем будут начаты строительно-монтажные работы. После модернизации число кислородных точек с 220 увеличится до 450. "Ориентируемся на то, что заболеваемость будет расти и большее число пациентов будут нуждаться в кислороде, и мы к этому будем готовы", - сказал главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
больница Брестская область
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Первое мини-футбольное поле с искусственным покрытием открыли в Брестском районе
Фото из архива Бесплатные консультации нотариусов пройдут 15 сентября в библиотеках Гродненской области
Фото из архива Интегративный центр открылся в Гомельском доме-интернате для детей-инвалидов
Фото из архива Образование Минска расширит целевую подготовку и платные услуги
Фото из архива Масштабный праздник проведут в День города Минска в Заводском районе
Фото из архива В Минске временно закроют движение транспорта на некоторых участках дорог 11 и 12 сентября
Главное
Во время встречи "Таких шагов мы еще не предпринимали". Лукашенко рассказал о серьезных договоренностях с Россией
Правительства Беларуси и России одобрили 28 союзных программ
Кочанова встретилась с председателями райисполкомов
Три новых дома в Minsk World! "Сеул" и "Куала-Лумпур" строятся, а "Турин" уже готов!
Топ-новости
Эксперты о переговорах Лукашенко и Путина: взаимовыгодные договоренности и лучший ответ на давление Запада
Беларусь и Россия проведут заседание Высшего госсовета 4 ноября
Китайская вакцина против коронавируса передана в регионы Беларуси
Началась активная фаза белорусско-российского учения "Запад-2021"
Сегодня во Дворце спорта выберут "Мисс Беларусь - 2021"
Минтруда: безработных в Беларуси стало почти на четверть меньше, чем годом ранее
Россия снимает с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Беларусью
Гигин о форуме "Беларусь адзіная": формат прямого диалогового общения с людьми востребован
ГПК: на границе с Литвой и Латвией пропуск транспорта осуществляется с задержкой
До +26 °С ожидается в Беларуси 11 сентября
Турция благодарна Беларуси за помощь в тушении лесных пожаров
На Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене представлена информация про учение "Запад-2021"
Бранцевич: приоритеты Программы-2025 позволят Беларуси выполнить глобальные цели развития ООН
РЕПОРТАЖ: ID-карта и биометрический паспорт: где получить, как оформить и сколько платить
Щекин о переговорах Лукашенко и Путина: сближение Беларуси и России стало холодным душем для Запада
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.