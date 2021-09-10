Кислородную станцию модернизировали в Брестской городской больнице №1

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской городской больнице №1 модернизировали кислородную станцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Горбольница №1 уже третий раз включается в цепочку оказания помощи больным коронавирусом. Естественно, для качественного лечения должно быть соответствующее оборудование. В рамках ремонта операционного блока был выделен отдельный пусковой комплекс снабжения кислородом. Облисполком выделил деньги, и сегодня можем говорить, что больница готова к ковидным вызовам, - отметил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. - Власть всегда будет определять приоритеты, исходя из интересов, прежде всего, здоровья людей. Будем продолжать совершенствовать материальную базу учреждений здравоохранения".

Александр Рогачук

Больница №1 в Бресте является резервной для приема больных коронавирусом. Во время пандемии потребление кислорода здесь выросло в 25 раз. "Оборудование, магистрали, источники кислородоснабжения в критический момент свою функцию выполнили. Чтобы персонал чувствовал себя уверенно, а пациенты в безопасности, потребовалась модернизация системы подачи кислорода", - пояснил главный врач больницы Эдуард Бабич.

Были заменены трубопроводы, установлены два резервуара с жидким кислородом по 5 т каждый и резервная станция на 60 баллонов сжатого кислорода. В больнице увеличили количество точек подачи кислорода. Теперь их 226. При максимальной загрузке кислородом можно обеспечить 75% пациентов. "Эта цифра взята с большим запасом. Так как даже во вторую волну у нас было примерно 20% пациентов на кислороде", - добавил Эдуард Бабич.

Эдуард Бабич

Сейчас больница работает в смешанном режиме. Для лечения больных коронавирусом отведено два отделения. "Количество коек для таких пациентов напрямую зависит от потребности. Если будет нужно, готовы оперативно перепрофилировать дополнительные отделения: в течение суток мы это делаем. Подход очень гибкий и зависит от эпидемиологической ситуации. Мы нацелены на то, чтобы максимально сохранить оказание помощи для неинфицированных коронавирусом пациентов, которые тоже нуждаются в экстренной и плановой помощи", - сказал главврач.

В Бресте больным пневмонией и коронавирусом помощь оказывают и в центральной городской больнице. Там тоже занимаются модернизацией системы подачи кислорода. Проектно-сметная документация готова. Сейчас заключается договор на поставку кислородного газификатора на 10 т, затем будут начаты строительно-монтажные работы. После модернизации число кислородных точек с 220 увеличится до 450. "Ориентируемся на то, что заболеваемость будет расти и большее число пациентов будут нуждаться в кислороде, и мы к этому будем готовы", - сказал главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус.-0-

Фото Вадима Якубёнка