12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кислородные концентраторы закуплены для больниц Гомельской и Брестской областей, сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения.

В частности, оборудование уже поступило в Лельчицкую центральную районную больницу. "Этот аппарат мы получили 5 октября, и в этот же день к нему были подключены два пациента", - сказал главный врач больницы Александр Гусак.

Оборудование стоимостью более Br4,2 тыс. закуплено при финансовой поддержке Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников АПК, областных и районных комитетов отраслевого профсоюза аграриев. "Коронавирус не щадит никого, в том числе работников нашего сектора - тружеников сельского хозяйства. Когда нужно сеять озимые, убирать кукурузу, доить коров, нехватка рабочих рук особенно ощутима", - отметила заместитель председателя Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Галина Соловей.

Председатель Гомельского обкома Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина подчеркнула, что в условиях непростой санитарно-эпидемиологической ситуации в отраслевом профсоюзе медиков рады любой помощи работникам системы здравоохранения. "Мы очень благодарны коллегам из профсоюза АПК за предоставленную помощь. Этой осенью с приходом четвертой волны пандемии и нового дельта-штамма увеличилось количество пациентов с COVID-19, требующих госпитализации и кислородной терапии. Поэтому наш обком также принял решение о закупке кислородных концентраторов для больниц Хойников и Калинковичей", - сказала она.-0-