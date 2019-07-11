Китайские партнеры заинтересованы в поставках гомельской пищевой продукции

11 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Китайский город Хуайань заинтересован в поставках гомельской пищевой продукции. Об этом после встречи руководства Гомельского горисполкома и официальной делегации китайского города сообщил журналистам советник по экономическим вопросам народного правительства Хуайаня Яо Сяодун, передает корреспондент БЕЛТА.

Яо Сяодун считает, что у двух городов большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах. Он подчеркнул, что особый интерес вызывают продукты питания, производимые в Гомеле. Так, в мае этого года гомельское ОАО "Милкавита" приняло участие в Международной выставке пищевой промышленности в Хуайане, и местные жители по достоинству оценили белорусские молочные продукты.

Также советник отметил, что во время нынешнего визита при посещении предприятий делегация сможет подробнее узнать о производимой в белорусском областном центре пищевой продукции для принятия дальнейших решений.

На встрече председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич обратил внимание, что город над Сожем имеет побратимские связи с несколькими китайскими городами, самые длительные именно с Хуайанем - с 1997 года. Он рассказал гостям о промышленном, экономическом, культурном, научно-образовательном, медицинском потенциале областного центра. В свою очередь Яо Сяодун озвучил информацию о развитии китайского города.

После диалога в горисполкоме гости отправились в ОАО "Милкавита". Также в программе визита посещение Гомельского жирового комбината и мясокомбината.

Как отметили в горисполкоме, в январе-апреле этого года товарооборот Гомеля с КНР составил $16,9 млн, по итогам 2018-го - $41,8 млн. Основными экспортерами выступали ОАО "Гомсельмаш", "Милкавита", ООО "Белпродукт", СП ОАО "Спартак". Гомельские производители представляют свою продукцию также на различных выставках, которые проходят в Китае.-0-