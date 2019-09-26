Китайский Чунцин заинтересован в совместных проектах и обмене опытом с Минской областью

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Минской области находится с деловым визитом в китайском городе Чунцине, где заинтересованы в обмене опытом и совместных проектах с центральным регионом Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Во время деловой поездки состоится встреча с директором культуры и туризма Чунцина, где обсудят перспективы сотрудничества. Кроме того, делегация посетит Большой народный зал, балетную школу, белорусский центр культурной и туристической продукции.

В состав делегации вошли представители СМИ, чтобы усилить информационный взаимообмен между двумя регионами.

Главным событием визита станет концерт, посвященный 70-летию со дня образования Китайской Народной Республики. На праздничной сцене выступит народный вокальный ансамбль "Плисса" из Смолевичского района.

Визит продлится до 1 октября включительно.

Чунцин - многомиллионный город в юго-восточной части провинции Сычуань - является побратимом Минской области. Сотрудничество началось в 2002 году, когда было подписано соглашение о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. Особое развитие межрегиональные отношения получили в последние годы. Значительно увеличился товарооборот между Минской областью и Чунцином, крепнут и культурные связи.-0-