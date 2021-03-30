Китайский Хубэй и Брестская область активизируют сотрудничество

30 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Юрий Сенько 30 марта в городе Ухань встретился с губернатором провинции Хубэй Ван Сяодуном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Китае.

Стороны обсудили весь спектр сотрудничества Республики Беларусь и Брестской области (регион-побратим) с провинцией Хубэй. Китайская сторона представила достижения провинции за последние годы и планы развития на 14-ю пятилетку. Кроме того, были отмечены перспективы по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в сферах логистики, торговли, гуманитарных обменов и медицины.

С учетом подготовки к проведению Года регионов Беларуси и Китая стороны договорились в ближайшее время согласовать дорожную карту развития сотрудничества провинции с Брестской областью, а также и провести цикл презентационных мероприятий для местных компаний по изучению потенциала Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".-0-