Китайский инвестор приобрел две бывшие школы в Чашникском районе под производство продуктов питания

29 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Китайский инвестор приобрел сегодня на аукционе, организованном комитетом "Витебскоблимущество", две бывшие школы в Чашникском районе за Br2,8 тыс. для организации производства продуктов питания, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

На торги выставлялись бывшие объекты системы образования Чашникского района в агрогородке Почаевичи. В состав двух лотов были включены 2 здания 1965 года постройки и 2 вспомогательных сооружения (сарай и овощехранилище) общей площадью почти 1,4 тыс. кв.м. В итоге оба лота выкупил иностранный инвестор. По словам его представителя, недвижимость планируется реконструировать под организацию производства пищевой продукции, в частности пельменей по оригинальной китайской технологии, а также создать заведение общественного питания, комплекс для временного проживания и административно-деловой объект.

Одна из школ выставлялась на торги с 2017 года, ее удалось продать с 11-й попытки за Br60. Другой объект системы образования, объединенный с овощехранилищем, привлек двух потенциальных покупателей. В результате цена продажи составила почти Br2,8 тыс. и в 32 раза превысила начальную стоимость лота.

С начала 2021 года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" реализовано 17 объектов недвижимости, все они продавались на торгах со снижением начальной цены на 80% или за 1 БВ (Br29).

Всего в сформированный на 2021 год перечень коммунальной недвижимости, подлежащей продаже на аукционах "Витебскоблимущества", включено 365 объектов общей площадью около 380 тыс. кв.м, что составляет свыше 68% неиспользуемой площади зданий и сооружений коммунальной формы собственности (по данным на 1 января 2021 года). Из общего количества имущества 130 строений перешли в разряд неиспользуемых в 2020 году и готовятся к продаже впервые. Потенциальным инвесторам предлагаются для вовлечения в хозяйственный оборот активы различного функционального назначения. Примерно треть из них составляют объекты бывшей социальной инфраструктуры (библиотеки, клубы, бани и т.д.) преимущественно в сельской местности. В их числе около 60 капитальных строений бывших школ, многие из которых были совмещены с детскими садами, а также более 20 детских дошкольных учреждений.-0-