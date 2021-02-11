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11 февраля 2021, 07:15

Класс Конфуция открыли в Барановичском госуниверситете

Фото Барановичского госуниверситета
Фото Барановичского госуниверситета

11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском государственном университете открыли класс Конфуция, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе вуза Владимир Климук.

В БарГУ с 2017 года действовал центр изучения китайского языка и культуры. Теперь его статус повысился до класса Конфуция. Проект реализован в партнерстве с Северо-Западным университетом лесного и сельского хозяйства из города Янлин. "Нашу инициативу поддержали посольство Китая в Беларуси и Китайский международный образовательный фонд. Мы получили грант на оборудование класса Конфуция. Получился небольшой комплекс из трех кабинетов, где можно изучать китайский язык и культуру, проводить совместные научные круглые столы", - отметил Владимир Климук.

Обучение востребовано и среди специалистов местных предприятий, которые сотрудничают с партнерами из КНР. Обучать желающих будут носители языка. Один преподаватель из Китая уже прибВ классе Конфуция будут заниматься студенты Барановичского университета. Проявляют интерес к китайскому языку школьники, гимназисты и лицеисты города. ыл, еще двух в Барановичах ждут со дня на день.

"Помимо изучения языка мы делаем упор на культуру, белорусскую и китайскую. Проводим совместные мастер-классы, тренинги, конференции, в том числе онлайн, и другие мероприятия, - сказал проректор БарГУ. - Класс Конфуция открывает хорошие перспективы. Ставим перед собой задачу, чтобы в течение трех лет он перерос в институт Конфуция".

Барановичский госуниверситет сотрудничает с тремя вузами Китая. Помимо Северо-Западного университета лесного и сельского хозяйства это еще Нанчанский технологический институт и Ланьчжоуский университет финансов и экономики.-0-

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