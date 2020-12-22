Классические и современные танцы исполнили 200 одаренных учащихся на новогоднем балу в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Классические и современные танцы исполнили сегодня 200 одаренных старшеклассников и студентов на втором городском новогоднем балу в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы Мингорисполкома Надежда Великая.

На паркет во Дворце детей и молодежи под звуки оркестра вышли 100 танцевальных пар. "Все юные участники зарекомендовали себя старательными и ответственными учащимися, активными и творческими личностями, поэтому попали на новогодний бал, который организовывают городские власти, - рассказала Надежда Великая. - Бальные номера молодые люди старательно репетировали несколько месяцев и сегодня успешно исполнили их в сопровождении концертного оркестра "Немига".

На мероприятии одаренные старшеклассники и студенты представили пятнадцать танцев, среди которых вальс, полонез, падергас, кадриль, французская и чешская полька, а также увлекательный танцевальный флешмоб.

Среди новогодних елок и праздничной иллюминации юные девушки и парни в праздничных костюмах и платьях не только кружились в танцах. На празднике они также участвовали в работе интерактивных площадок "Новогодняя фотозона", "Телевизионное агентство Снегурочки", "Настольные бальные и светские бальные игры" и "Новогодние гадания".

Приятным окончанием вечера для одаренных участников бала стали подарки от Мингорисполкома, которые парням и девушкам за высокие результаты в учебе, творчестве и спорте выручили Дед Мороз и Снегурочка.-0-