Кластер по формированию управленческого потенциала региона создан в Гродно

10 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первый в стране инновационный кластер по формированию управленческого потенциала региона создан на базе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Соответствующее соглашение подписали представители трех заинтересованных сторон - Гродненского облисполкома, Академии управления при Президенте Беларуси и ГрГУ им.Янки Купалы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Предполагается, что кластер будет содействовать объединению усилий организаций различного уровня в совершенствовании системы формирования управленческого потенциала региона. Организационное и методическое обеспечение деятельности кластера будут осуществлять Академия управления при Президенте и ГрГУ им.Янки Купалы.

"Такой проект впервые реализуется в стране. Он объединяет потенциал и интересы всего региона, учреждений образования. Впрочем, основная его цель - создать условия для более эффективной социализации и трудоустройства молодых людей", - отметил ректор Академии управления при Президенте Геннадий Пальчик. Он подчеркнул, что благодаря кластеру выпускники помимо профессиональных знаний и умений смогут получить управленческие навыки, практический опыт в разных сферах. Это также хорошая возможность для перспективной молодежи с лидерскими задатками как можно раньше заявить о себе перед потенциальными работодателями.

Если пилотный проект будет признан успешным, то в будущем его расширят до республиканского уровня.

Ректор ГрГУ им.Янки Купалы Ирина Китурко отметила, что среди актуальных задач в работе кластера - выявление проблем, определение тенденций в подготовке управленческих кадров, а также внедрение новых подходов в этой сфере. Запланированы научно-методические семинары и конференции, творческие и образовательные проекты, научные исследования.

К слову, это уже третий кластер, соучредителем которого выступает университет. Совместно с облисполкомом и заказчиками кадров ГрГУ им.Янки Купалы создал Инновационный медийный кластер Гродненской области, а также Гродненский областной образовательный кластер. Сегодня они успешно функционируют. Университету это позволило повысить качество подготовки специалистов, трудоустройства, усилить связь разработок с потребностями области и ее организаций. Партнеры ГрГУ им.Янки Купалы в свою очередь получили научную и организационно-методическую поддержку, а также креативных и мотивированных специалистов.-0-