7 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кленами и рябинами дополнили аллеи семейных деревьев в Калинковичах и Мозыре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной организации БРСМ.

Аллею семейных деревьев сегодня начали высаживать в Калинковичах у памятного знака "Символ материнства" по ул.Мира. В октябре 2019 года здесь заложили аллею матерей, которую сейчас дополняют фамильными деревцами. Стройные рябины высадили молодые семьи, активисты БРСМ, члены семейных клубов "СпортFamily" и "Спортивные малыши". Подключились к экологической миссии также коллектив Полесского государственного аграрного колледжа, члены Молодежного парламента и представители депутатского корпуса.

"Традиции молодежного движения в нашем районе сильны, и они постоянно укрепляются и взаимодополняются. К примеру, зародившиеся и реализованные во время проекта "100 идей для Беларуси" семейные клубы "СпортFamily" и "Спортивные малыши" продолжают действовать. Их участники подключаются к другим интересным проектам", - рассказали в Калинковичском райкоме БРСМ.

Пополнилась и аллея семейных деревьев в новой части парка культуры и отдыха "Победа" в Мозыре. Эта зеленая зона была заложена в апреле 2019 года. "С тех пор к значимым датам и праздникам мы дополняем ее новыми деревьями. Сегодня посадили клены. Эти деревья хорошо приживаются и радуют пышными кронами весной и летом, осенью - яркими красками", - отметила первый секретарь Мозырского райкома БРСМ Валентина Яцукевич.

К акции присоединились активные молодые семьи. Они с удовольствием работали лопатами, пополняя личную копилку добрых дел и показывая пример своим детям. К примеру, семья Борисенко пришла на акцию полным составом. Чета Судибор приобщила к полезному делу двух сыновей-подростков. В семье Матвеевых недавно родился сын - сегодня они посадили именной клен. В райкоме БРСМ подготовили таблички с фамилиями семей.

Акции, приуроченные к памятной дате 7 ноября, стали частью экологических мероприятий республиканского проекта "Парк (аллея, сквер) семейных деревьев". Этот проект был инициирован Белорусским республиканским союзом молодежи на встрече молодежи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Проект подразумевает создание в каждом регионе парков (аллей, скверов) семейных деревьев. Здесь каждый желающий сможет посадить дерево в специально отведенном месте в честь бракосочетания, рождения ребенка и других важных семейных событий.

Гомельская областная организация БРСМ традиционно выступает инициатором экологических проектов, направленных на повышение экологической культуры, сплочение семей в организации общего дела, формирование активной гражданской позиции.-0-