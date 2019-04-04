Кленовый сквер высадили в Гродно к юбилею создания КГК

4 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Памятный сквер высадили сегодня в центре Гродно к 25-летию создания Комитета государственного контроля Беларуси и 100-летию образования органов госконтроля в стране. Сквер из 30 кленов разбит в парковой зоне в районе улиц Телеграфная и Василька неподалеку от долины реки Городничанка. Здесь же установлен и камень с памятной табличкой, передает корреспондент БЕЛТА.

Участие в мероприятии приняли сотрудники КГК и ветераны. Присоединились к посадке деревьев помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович и председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. "Хорошая инициатива, сквер, без сомнения, украсит город. Хорошо, если такое начинание поддержат и другие, например, школы, организации и предприятия, и также высадят деревья", - отметил мэр Гродно.

"2019 год богат на памятные даты: 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 75-летие Гродненской области и, конечно, юбилеи органов госконтроля. Мы хотим отметить даты не концертами или торжественными мероприятиями, важно оставить память, сделать что-то полезное для города и региона", - сказал председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко. По его словам, запланировано еще несколько аналогичных акций. Например, в честь 100-летнего юбилея госконтроля работники во время Недели леса высадят саженцы на площади в 100 соток.

В этом году в Гродно только предприятие "Гроднозеленстрой" планирует высадить около 3 тыс. деревьев и более 600 тыс. цветов. Зеленые зоны создаются и в спальных районах (Ольшанка, Вишневец, Фолюш), и в центре города. Появятся деревья в специальных декоративных контейнерах на площади Ленина.-0-

Фото Геннадия Жинкова