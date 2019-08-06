Клещей в Минске в январе-июле стало в 2,4 раза меньше

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-июле в Минске заметно снизилось количество клещей, однако число обращений в организации здравоохранения по поводу присасывания насекомых остается на уровне аналогичного периода 2018 года, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе столицы.

"По результатам энтомологического мониторинга за январь-июль численность иксодовых клещей снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,4 раза. Этому способствовало проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий - в первую очередь, экологических: покос травы, уборка валежника и др., противоклещевых обработок. Общая площадь данных обработок составила 303 га", - отметили в службе.

В текущем году специалисты провели энтомологические обследования 264 территорий, предназначенных для рекреационных целей (парки, скверы, детские летние оздоровительные учреждения, пригородные зоны массового отдыха и др.). Клещи обнаруживаются преимущественно в лесных массивах, расположенных по периферии города. Ознакомиться с расположением таких локаций можно на сайте санитарно-эпидемиологической службы столицы.

Также специалисты напоминают о главных мерах профилактики заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами. Для посещения лесной зоны надо выбирать защитную или максимально закрытую одежду, применять акарицидно-репеллентные средства. После прогулок следует провести осмотр одежды и открытых участков тела. В случае присасывания клеща необходимо как можно быстрее обратиться к врачу для назначения эффективного профилактического лечения в первые 72 часа. Анализ заболеваемости Лайм-боррелиозом в Минске показывает, что в подавляющем большинстве случаев (более 97%) заболевание развивалось у лиц, проигнорировавших антибиотикопрофилактику после укуса клещей.-0-